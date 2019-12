Nova Loja BH

Unidade no Buritis é a segunda da rede supermercadista na região (foto: felipe antonio souza/divulgação)























Com um faturamento de mais de R$ 5 bilhões por ano, o Supermercados BH inaugura nesta sexta-feira mais uma loja em Belo Horizonte. A unidade será a segunda na Rua Moisés Kalil, no Bairro Butitis, e contará com 1.320 metros quadrados de área de venda e 109 vagas de estacionamento. Com 202 lojas próprias em 63 cidades nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Norte, Sul e Campo das Vertentes, a rede é a maior do estado e a sétima maior do país. A rede foi criada em 1996, com implantação de uma mercearia no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na região metropolitana.





Segundo a rede de supermercados, são destaques da nova loja no Buritis a linha de carnes especiais e a peixaria, que prevê a presença de um sushiman que atenderá aos pedidos de comida japonesa. A estrutura conta com uma adega variada para os amantes de um bom vinho, além de uma extensa linha de produtos nos setores de padaria, açougue, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bazar, bomboniere, bebidas, pet shop e perfumaria, com qualidade, variedade e preço justo, “pilares essenciais que definem o propósito da rede em todos os municípios em que está presente”.