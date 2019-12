General da reserva é nomeado presidente da Postalis por seis meses

O general da reserva Paulo Humberto Cesar de Oliveira foi nomeado o novo presidente provisório da Postalis. Com o fim da intervenção no fundo, nesta segunda-feira, 23, o militar foi escolhido para chefiar o fundo por seis meses.



A Postalis ficou sob intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) por dois anos e dois meses, decretada depois de seis anos consecutivos de rombos no instituto.



Na última sexta-feira, 20, o interventor, Walter Parente, deu posse aos membros provisórios dos conselhos deliberativo e fiscal, que nomearam dois membros da diretoria executiva. Além de Oliveira, foi nomeado Alexandre Dias Miguel como diretor de Investimentos.



A diretoria executiva terá então até junho para conduzir um processo eleitoral para a escolha de novos conselheiros e dar posse aos eleitos.



Oliveira foi secretário de Pessoal, Ensino e Saúde do Ministério da Defesa até outubro. Antes, foi Comandante Militar do Oeste e Comandante do Estado-Maior do Exército. Chegou a ser cotado para comandante do Exército no início do governo do presidente Jair Bolsonaro.



Intervenção



A Portaria com o fim da intervenção no Postalis está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e a decisão foi tomada pela diretoria em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira.



Com o fim da intervenção, a Previc está também dispensando Walter de Carvalho Parente da função de interventor do Postalis.