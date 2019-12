BC da China quase dobra venda cambial líquida em novembro

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) quase dobrou sua venda líquida de moedas estrangeiras em novembro, para 1,18 bilhão de yuans (US$ 169 milhões), de 598 milhões de yuans em outubro, segundo dados oficiais divulgados segunda-feira.



A posição cambial total do PBOC, que vem diminuindo há 16 meses seguidos, caiu para 21,234 trilhões de yuans no fim de novembro, informou o PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.