Paulínia, em SP, teve maior PIB per capita em 2017, de R$ 344.847,17, diz IBGE

Em 2017, o município de Paulínia, no Estado de São Paulo, registrou o maior PIB per capita do País: R$ 344.847,17, puxado pelo refino de petróleo. No mesmo ano, o PIB per capita brasileiro foi de R$ 31.702,25.



Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios 2017, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No segundo lugar do ranking de maior PIB per capita ficou Triunfo, no Rio Grande do Sul, com R$ 311.211,93, com destaque para a atividade petroquímica.



Em terceiro, Louveira, em São Paulo, com R$ 300.639,40, devido ao comércio atacadista.



Os demais destaques foram: Presidente Kennedy (ES), com R$ 292.397,08; São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), com R$ 289.925,44; Selvíria (MS), com R$ 271.094,70; São Francisco do Conde (BA), R$ 253.895,58; Extrema (MG), R$ 219.239,07; Vitória do Xingu (PA), R$ 209.799,94; e Jaguariúna (SP), R$ 209.320,86.