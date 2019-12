60% dos empresários industriais consideram governo de Bolsonaro ótimo e bom

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial da CNI, hoje em Brasília (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A avaliação dossobre o governo do presidente da República,, é positiva, segundo aponta pesquisa "Sondagem Especial: Avaliação do governo pelo empresário industrial", divulgada nesta quarta-feira, 11, pela Confederação Nacional da Indústria (). De acordo com o levantamento, 60% dos empresários consideram o governo ótimo ou bom; 7% avaliam como ruim ou péssimo; outros 26% acham que o governo é regular.A CNI divulgou a pesquisa nesta quarta, durante evento para entrega do Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial ao presidente Jair Bolsonaro, presente na sede da entidade.De acordo com a entidade, a honraria a Bolsonaro é "um reconhecimento do esforço do governo no avanço de pautas que tornam o Brasil mais moderno e competitivo".O levantamento aponta que o governo é mais bem avaliado pelos empresários da região Sul, onde 71% consideram o governo bom ou ótimo. No Centro-Oeste, essa aprovação é de 68%; no Norte, 62%; no Sudeste, 57%; e no Nordeste cai para 50%.A pesquisa mostra ainda quedos entrevistados confiam no presidente Bolsonaro eaprovam sua maneira de governar o Brasil. Por setor, a indústria daé o setor que tem maior confiança,confiam no presidente ena maneira de governar.Os empresários também acreditam que as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro ajudaram a melhorar o desempenho da economia. Parados empresários, as políticas e ações do governo contribuíram para a melhoria da economia neste ano. Além disso,concordam totalmente ou em parte que aestaria pior se não fossem as medidas do governo.Com relação ao ambiente de negócios,dos empresários da indústria consideram que opara tomar decisões de negócios do que em dezembro de 2018. A pesquisa também aponta que 49% dos entrevistados avaliam que as políticas do governo Bolsonaro estão alinhadas ou muito alinhadas aos interesses da indústria.O levantamento da CNI aponta ainda que as ações do governo nas áreas de relações do trabalho e de juros são as mais bem avaliadas pelos industriais. Entre os entrevistados, 64% consideram como ótima ou boa a atuação do governo sobre as relações de trabalho. Com relação a taxa de juros, 63% consideram ótima ou boa a atuação do Executivo. Em seguida, a terceira área com melhor avaliação é a redução da burocracia, considerada ótima ou boa para 47%.A pesquisa ouviude todo o país entre os dias 2 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e a confiança de 95%.