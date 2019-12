O secretário do Comércio americano, Wilbur Ross, disse que Washington está "a milímetros" de fechar o Acordo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, pela sigla em inglês).



"Esse é o maior acordo comercial da história, não apenas nos EUA, mas que pelo que eu saiba, no mundo inteiro", comentou Ross, em entrevista à emissora Fox Business.



Segundo Ross, o acordo precisa ser votado esta semana na Câmara dos Representantes para que sua aprovação seja garantida até o fim do ano.



O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o consultor sênior da Casa Branca Jared Kushner estão no México nesta terça-feira para a cerimônia de assinatura do acordo.