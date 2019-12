Presidente eleito da Argentina anuncia ministro da Economia crítico ao FMI

Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina (foto: JUAN MABROMATA / AFP )

anunciou nesta sexta-feira que seu ministro da Economia será Martín Guzmán, um crítico acadêmico do Fundo Monetário Internacional (FMI).O economista, de 37 anos, tem doutorado pela Brown University, mas pouca experiência em políticas públicas. Ele assumirá o cargo econômico mais importante do país na próxima semana,em dívida em moeda estrangeira.Na avaliação da Capital Economics, é improvável que Guzmán inspire confiança dos investidores, dadas suas críticas aos programas de austeridade apoiados pelo FMI."Seus planos incluem garantir pagamentos de juros nos próximos dois anos, além de buscar superávits fiscais primários", afirma a Capital Economics. "Embora sua posição pareça mais moderada do que outras no campo de Fernández, é improvável que Guzmán adote uma abordagem favorável ao mercado", acrescenta a consultoria. Fonte: Dow Jones Newswires.