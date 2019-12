''Preço elevado da carne não vai permanecer'', afirma CNA

SAIBA MAIS 16:37 - 04/12/2019 Para Katia Abreu, preço da carne ainda não atingiu nível ideal

04:00 - 04/12/2019 Alta da carne bovina alcança os cortes de porco e frango

07:03 - 29/11/2019 Preço da carne não vai baixar, diz ministra peste suína africana. Em decorrência da demanda maior no exterior, a oferta de carne reduziu no Brasil, fazendo os preços dispararem. Além disso, de acordo com a CNA, o consumo das famílias pelo alimento no final do ano aumenta. Com os brasileiros consumindo mais carne, o preço aumenta. Em Brasília, o valor do quilo de carne chega a custar até 25% a mais do que nos meses anteriores, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista). A China passou a comprar mais do Brasil por causa da. Em decorrência da demanda maior no exterior, a oferta de carne reduziu no Brasil, fazendo os preços dispararem. Além disso, de acordo com a CNA, o consumo das famílias pelo alimento no final do ano aumenta. Com os brasileiros consumindo mais carne, o preço aumenta. Em Brasília, o valor do quilo de carne chega a custar até 25% a mais do que nos meses anteriores, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista ().

O superintendente técnico da CNA, Bruno Lucchi, afirmou que com um tempo o produtor de carne vai reagir, assim como ter a seu dispor novas ofertas de crédito, o que deve elevar a criação de gado e fazer com que os preços caiam. "A oferta e demanda vão se equilibrar, o que houve nesses tempos foram fatores extremos e que culminou nesse resultado”, afirmou Bruno.





No entanto, o presidente da entidade, João Martins, afirmou que mesmo com a retração dos custos, os valores não voltarão a preços praticados no terceiro trimestre deste ano. "Ninguém espere que vamos voltar ao preço de 60, 90 dias atrás. Temos aumento do custo de produção. Nós vamos ajustar o preço do mercado. Se o consumidor deixar de comprar, deve-se ajustar o preço até que o consumo retorne", afirmou.

Presidente da CNA, João Martins (foto: Renato Souza/CB/D.A Press)

Crescimento

Em 2020, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBPA) deve crescer 9,8% em relação a 2019. Com isso, o comércio na área deve atingir R$ 669,7 bilhões.

A pecuária deve crescer 14,1%, atingindo R$ 265, 8 bilhões no setor. O presidente da CNA ressaltou que para garantir a evolução do setor, é necessário que a imagem do Brasil no exterior seja melhorada. "Temos que provar que não somos desmatadores de florestas, que não abusamos no uso de defensivos. Temos que levar os embaixadores para a produção. Temos que usar a verdade para combater acusações contra o Brasil", disse Martins.