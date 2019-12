Alta no consumo das famílias no 3º tri ante 3º tri de 2018 é a 10ª seguida

O avanço de 1,9% no consumo das famílias dentro do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, na comparação com igual período de 2018, foi a décima alta seguida nessa base de comparação, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A formação bruta de capital fixo (FBCF, conta dos investimentos no PIB) também manteve uma sequência de altas na série de comparações de um trimestre com igual período de anos anteriores.



A alta de 2,9% ante o terceiro trimestre de 2018 foi a oitava seguida.