Bolsonaro diz que Selic deve cair a 4,5% e que Caixa melhora lucro ao cortar juro

(foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente da, disse nesta segunda-feira, 2, que a taxa básica de juros, a, hoje em 5% ao ano, deve chegar a 4,5%. A declaração defoi feita antes de evento dasobre inclusão de pessoas com deficiência (PcD), quando o presidente respondia perguntas da plateia. "Eu não entendo de economia, não. Aquela que entendia está pagando uma conta altíssima, (no) sistema elétrico, né. Redução na canetada", disse, em alusão a decisões da ex-presidente(PT) que acabaram elevando tarifas de luz.Na sequência,tratou da: "Também naquela época, o pessoal reduziu taxa de juros na canetada. Hoje sem canetada está em 5%. Deve chegar a 4,5%."Responsável por definir a taxa, o(Copom) se reúne nos próximos dias 10 e 11. O órgão é formado pelo presidente doe seus diretores.não participa das discussões.Durante o evento, o presidente da, disse que o governo deve anunciar redução em taxas de juros do cheque especial e do rotativo, "entre outras", caso avolte a cair.Ao discursar,afirmou quefaz um trabalho excepcional na, "obrigando outros bancos a seguirem seus exemplos de administração sob risco de perder mais do que clientes, perder lucro".disse que a redução de juros, como do cheque especial, faz ase tornar mais atrativa, ganhar clientes, reduzir a inadimplência e subir lucros.No evento,e a primeira-dama,, abriram uma conta corrente na. O presidente também recebeu crachá simbólico de funcionário do banco.afirmou que adeve estar presente atéem todos os municípios do, seja por meio de agências, lotéricas ou correspondentes.