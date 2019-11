'Daqui a um tempo acho que vai diminuir', diz Bolsonaro, sobre preço da carne

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou acreditar que o preço da carne vai diminuir "daqui a um tempo". A declaração foi dada enquanto falava com turistas na entrada do Palácio da Alvorada, neste sábado, 30.



Um dos turistas, que se identificou como pecuarista, agradeceu a Bolsonaro pelo preço da arroba do boi e afirmou que isso iria entrar para a história.



A carne bovina sofreu forte reajuste nas últimas semanas, chegando ao segundo preço mais alto desde o Plano Real.



"Mas a carne, aqui, internamente, daqui a um tempo acho que vai diminuir o preço", ponderou Bolsonaro ao pecuarista. "É a lei da oferta e da procura", afirmou na sequência aos turistas.



Ele citou que, ao abater matrizes de gado, a tendência era faltar carne e o preço aumentar. "Tivemos uma pequena crise agora no preço da carne, mas vai melhorar."



Na última quinta-feira, 28, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que o preço da arroba do boi gordo, que em São Paulo teve aumento real de 35% em um mês, não vai mais retornar ao patamar anterior.



Neste sábado, 30, Bolsonaro falou aos turistas que não pode tabelar o preço do produto. "Eu não posso tabelar e inventar. Não vai dar certo."