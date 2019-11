Black Friday movimenta alguns marketplaces e lojas físicas em todo o mundo para quem deseja comprar algum objeto com desconto. Mas você sabia que é possível, também, aproveitar o dia de ofertas para ampliar o conhecimento? A Udemy – plataforma de cursos livres – entrou no clima de promoções e disponibiliza cursos on-line a preços ainda mais acessíveis para quem deseja se capacitar em áreas como negócios, tecnologia e marketing. Um exemplo de curso que baixou muito de preço foi o custava R$ 579,99 e agora sai por R$19,99. Hoje, amovimenta algunsem todo o mundo para quem deseja comprar algum objeto com desconto. Mas você sabia que é possível, também, aproveitar o dia de ofertas para ampliar o conhecimento? A– entrou no clima de promoções e disponibilizaa preços ainda mais acessíveis para quem deseja seem áreas como. Um exemplo de curso quefoi o Desenvolvedor Web Completo . Antese agora sai por





Os alunos terão acesso aos mesmos diferenciais que a Udemy sempre oferece, como acesso vitalício ao conteúdo, que é constantemente atualizado; dispensa da mensalidade, já que o pagamento só precisa ser feito uma única vez, via boleto ou cartão; e entrega de certificado de carga horária e conclusão de curso. Há ainda o período de 30 dias para a garantia de satisfação – se quiserem, os usuários podem solicitar o dinheiro de volta nesse prazo.





A Udemy entende a dificuldade que os brasileiros enfrentam para investir em sua educação, assim como a falta de tempo, a rotina, a ansiedade e as oportunidades que ficam para trás devido à distância imposta por cursos presenciais com longa duração e custos fora do padrão. Não se trata de uma plataforma EAD convencional, mas sim uma escola de cursos livres que permite ao aluno estudar de onde quiser, na hora em que quiser. É possível acessar o conteúdo mesmo sem acesso à internet, fazendo o download antecipado por meio do aplicativo.





A lista abaixo traz algumas opções de cursos da Udemy, com valor promocional a partir de R$ 19,99 . Um estudo da FIA (Fundação Instituto de Administração) sobre Novas Profissões e Tendências para o Futuro ressalta a importância dos gestores e mediadores de relações humanas, programadores de tecnologia e profissionais da comunicação para conduzir esse novo ecossistema.













Qualquer pessoa pode a aprender a criar um site do zero. Nesse curso do instrutor André Fontenelle, um dos maiores especialistas no ensino de programação no País, o aluno aprende sobre HTML5, CSS 3, jQuery, Bootstrap, PHP, SQL e JavaScript, a principal linguagem do ramo. Ao todo, são mais de 30 horas de conteúdo. Além disso, como é sempre melhor testar na prática, é possível criar mais de 10 projetos reais com o acompanhamento do instrutor.





Para quem quer entrar na área de ciência de dados e não sabe por onde começar, esse curso é uma ótima alternativa. As aulas usam metodologia didática e prática, com módulos que ensinam o uso de linguagens como Python dentro da análise de dados, GitHub e os fundamentos do Machine Learning e Big Data.





Criado por Kleber Donady, esse curso ensina a aplicar os conceitos de gestão financeira para melhorar os resultados de seu negócio; usar indicadores para que os resultados sejam amplificados; e tomar decisões mais assertivas a respeito dos resultados da empresa. O conteúdo é dedicado a todos os empresários de pequenas e médias empresas que desejam iniciar ou melhorar sua gestão, mas também a gestores financeiros de empresas de pequeno a médio porte ou para pessoas que desejam empreender e entender um pouco mais sobre gestão.









Como tirar uma ideia na cabeça e colocá-la no papel de forma estruturada e validada, diminuindo os riscos de falha, é o principal tema abordado neste curso. O aluno desenvolverá os principais requisitos para alavancar a sua empresa utilizando as principais ferramentas de startups. São aulas voltadas para qualquer pessoa que queira aprender mais sobre negócios, seja para conseguir uma promoção ou para montar sua própria empresa; profissionais de marketing que trabalham com desenvolvimento de produtos; profissionais que precisam aumentar seu conhecimento de negócios; e empreendedores que possuem milhares de ideias e querem conhecer um processo estruturado para priorizar, estruturar e colocar as ideias em produção.





São 210 aulas e mais de 16 horas de vídeos que farão o aluno aprender tudo sobre Marketing Digital, de forma inteligente, para investir o orçamento e o tempo da melhor forma. Neles são abordados os fundamentos do Marketing Digital, tudo sobre Google Ads, Facebook e Instagram Ads, SEO e Email Marketing, além de como monitorar e analisar campanhas para melhorar a performance e trazer mais resultado ao próprio negócio. O conteúdo desse curso é destinado para profissionais de marketing; publicitários; influenciadores digitais; proprietários de empresas; e estudantes.





Aprender de uma vez por todas a usar os recursos avançados do Google Analytics para medir com maior precisão o retorno do próprio site. Esse é o principal objetivo do curso, que ainda ajuda a desvendar os mistérios de vários recursos avançados da ferramenta do Google, analisando de maneira profissional os dados sobre acessos, conversões, publicidade, entre muitos outros relatórios disponíveis. As aulas são recomendadas para profissionais de marketing digital; programadores web; profissionais de webdesign; analistas de mídias sociais; desenvolvedores de sites e sistemas web; profissionais que geram conteúdo através de blogs; e proprietários de sites dos mais variados tipos.





Vale lembrar que a Udemy tem ainda mais de 5 mil cursos em português para diferentes níveis de conhecimento e em diversas categorias, tais como fotografia, design e desenvolvimento pessoal.