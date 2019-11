Risco de desabastecimento interno de carne está afastado, diz Scot Consultoria

A elevação no ritmo de exportações de carne bovina para a China provocou uma alta nos preços internos da proteína, mas não gera risco de desabastecimento, disse ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres, minutos antes do início do Encontro de Analistas da Scot, realizado na capital paulista. "Não há nenhuma possibilidade de faltar carne para o consumidor", afirmou.



A avaliação vem na esteira de declarações da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que cogitou a possibilidade de importação da proteína, caso fosse necessário recompor a oferta nacional. A fala da ministra ocorreu durante evento em Mato Grosso do Sul, no início desta semana.



Segundo o diretor da Scot, o posicionamento de Tereza Cristina não surtiu nenhum evento negativo sobre os preços da arroba no mercado. "Vimos uma acomodação nas cotações em patamares altos porque os frigoríficos diminuíram as compras por medo de não conseguirem repassar as despesas de matéria-prima para os demais elos da cadeia", explicou. No mercado futuro, Torres acredita que o recuo nos valores da arroba bovina nada mais é do que realização de lucros pelos investidores, considerando que os preços atingiram níveis muito elevados.



Passada a euforia maior no mercado físico, a tendência é de que o ritmo dos negócios mantenha os preços da arroba do boi próximos dos atuais níveis até o fim deste ano, estima o especialista.