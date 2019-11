Dólar bate recorde histórico de R$ 4,26 após declaração de Guedes

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar abriu, esta terça-feira (26), pressionado e negociado acima de R$ 4,26, novo recorde histórico. Os ativos locais reagem à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que não está preocupado com o dólar acima de R$ 4,20 e que "é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo".



O sinal do ministro reforça a percepção do mercado de que o Banco Central (BC) pode fazer o último corte de juros em dezembro.

O investidor está atento ao impacto do dólar na inflação. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que se o patamar da moeda americana pressionar os preços, o BC poderá atuar via política monetária e não via câmbio.





A valorização do dólar ante o real é limitada de certa forma pelo desempenho quase lateral da moeda americana ante suas rivais no exterior, além dos sinais mistos próximos da estabilidade em relação a divisas emergentes ligadas a commodities, em meio a expectativas otimistas sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China.