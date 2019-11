Lançamento de imóveis cresce 23,9% no 3º tri, diz CBIC; venda avança 15,4%

O mercado imobiliário nacional apresentou crescimento no volume de lançamentos e vendas de moradias no terceiro trimestre de 2019 quando comparado com o mesmo período de 2019, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Os lançamentos somaram 33.199 unidades, alta de 23,9%. Por sua vez, as vendas atingiram 32.575 unidades, aumento de 15,4%. Os dados abrangem 27 cidades e regiões metropolitanas.



O Minha Casa Minha Vida respondeu por 56,9% dos lançamentos e 50,7% no período, enquanto os empreendimentos de médio e alto padrão responderam pelo restante dos projetos.



Os porcentuais indicam uma queda na participação do programa habitacional, que já chegou a representar cerca de dois terços dos negócios há dois anos.



No fim de setembro, o País tinha um estoque de 124.644 residências (na planta, em obras e recém-construídas), recuo de 2,6%.



Considerando a velocidade atual de vendas, seria preciso 11,6 meses para escoar o nível atual de estoques, uma situação considerada saudável pelos empresários do setor.