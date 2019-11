Guedes chega a Washington para Fórum de CEOs Brasil-EUA

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou nesta manhã em Washington onde terá uma agenda até a terça-feira, cujo principal evento amanhã é o Fórum de CEOs Brasil-EUA.



Hoje, o ministro participa no início da noite de uma recepção de boas-vindas aos participantes da conferência na residência da Embaixada do Brasil em Washington.



Está prevista uma entrevista coletiva de Guedes nesta segunda-feira no final de tarde.