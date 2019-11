Petrobras dá início a fase vinculante para venda de quatro refinarias

Tem início a fase vinculante da primeira etapa de venda de ativos em refino pela Petrobras, que inclui as refinarias Abreu e Lima (RNEST) em Pernambuco, Landulpho Alves (RLAM) na Bahia, Presidente Getúlio Vargas (REPAR) no Paraná e Alberto Pasqualini (REFAP) no Rio Grande do Sul e seus ativos logísticos.



Nessa fase, os interessados receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.



Em junho passado, a estatal havia anunciado teaser, ou seja, a divulgação de oportunidades de oito refinarias em duas etapas. Na segunda fase estão REGAP, REMAN, SIX e Lubnor.