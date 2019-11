O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira, 22, que pretende trabalhar para alcançar um acordo comercial com os Estados Unidos, mas que pode "retaliar" os americanos caso a disputa entre os dois países se prolongue.



Em encontro com uma delegação de empresários americanos, Xi disse ainda que mantém uma "atitude positiva" em relação às negociações comerciais. O líder chinês reiterou que a China requer "respeito mútuo e equanimidade" nas conversas. Fonte: Associated Press.