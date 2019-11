PIB do Peru acelera no terceiro trimestre e sobe 3,0% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru cresceu 3,0% no terceiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo

dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). No trimestre anterior, o crescimento da economia peruana havia sido de 1,2% na comparação anual.



A alta foi impulsionada pela evolução da demanda interna do país, que avançou 4,0%, devido ao aumento no consumo (2,9%), nos gastos do governo (7,5%) e no investimento (5,2%).



As importações aumentaram em 2,8%, enquanto as exportações diminuíram 0,7%. Segundo relatório do Inei, isso se deve a "um ambiente internacional caracterizado por um dinamismo menor do crescimento mundial, afetado entre outros fatores pelas tensões comerciais entre Estados Unidos e China".