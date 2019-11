Bolsonaro se compromete com abertura comercial durante convenção de novo partido

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 21, durante convenção do Aliança pelo Brasil, partido que tenta fundar, que o Brasil ainda é "um dos países mais fechados para fazer negócios do mundo" e se comprometeu com uma abertura comercial que mude esse cenário.



"Ouso dizer que ainda beiramos o socialismo para negócios no mundo", disse o presidente.



Bolsonaro também mencionou dificuldades de infraestrutura que afetam o País e falou em "integrar o Brasil pelo modal ferroviário".



O presidente aproveitou a ocasião para agradecer ao Congresso Nacional pelas aprovações de reformas de interesse do governo, como a do sistema previdenciário.



"O parlamento tem ajudado, e precisamos dele", disse Bolsonaro.