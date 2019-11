CCJ do Senado anuncia leitura de parecer da PEC dos fundos para dia 27

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), informou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que vai pautar a PEC dos fundos públicos no próximo dia 27 no colegiado, quando o relatório da proposta deve ser lido.



O relator do texto, Otto Alencar (PSD-BA), apresentou o parecer nesta quarta-feira, 20. A PEC vai ser votada na comissão ainda em 2019, afirmou Simone Tebet. A análise do plenário, porém, dependerá de acordo entre líderes partidários.



A avaliação de senadores é de que as outras duas propostas do pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes - PEC emergencial e PEC do pacto federativo -, ficarão para o ano que vem. O governo tenta votar a emergencial pelo menos na CCJ em 2019.