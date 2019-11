Abapa analisa recorde de 3 milhões de amostras de algodão na safra

O Laboratório de Análise de Fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) atingiu a marca inédita de 3 milhões de amostras analisadas em uma só safra, informou a associação, em nota divulgada nesta quarta-feira. No ano passado, 1,8 milhão de amostras foram analisadas.



As amostras passam pelos equipamentos de High Volume Instrument (HVI) e pela classificação visual. Com as máquinas de HVI, o laboratório analisa características intrínsecas observadas pelo setor têxtil na fibra de algodão, como alongamento, resistência, uniformidade e índice de fiabilidade, entre outras.



O laboratório integra o programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), que padronizou a classificação de pluma no País. Neste ano, a associação adquiriu cinco novos equipamentos de HVI, com um investimento de R$ 8 milhões, e as máquinas já entraram em operação nesta safra para atender à demanda do setor.