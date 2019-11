Compras da rede de distribuição em outubro sobem 4,9%, diz Inda

As compras de aço da rede de distribuição em outubro somaram 299 mil toneladas, crescimento de 4,9% em relação ao observado no mesmo intervalo do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em relação a setembro o aumento foi de 22%. O levantamento inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.



As vendas de aço plano pelas distribuidoras chegaram em 317,7 mil toneladas, crescimento de 18,3% ante um ano antes. Em relação ao mês prévio a expansão foi de 9,6%.



O estoque da rede somou 698,8 mil toneladas mês passado, um giro de venda de 2,2 meses.



As importações feitas pela rede encerraram outubro com crescimento de 157,8% na relação anual para 125,9 mil toneladas. Ante outubro de 2018 o aumento foi de 44,8%.



Para novembro, a projeção da rede associada é de que as compras tenham queda de 7% em relação a outubro e as vendas recuem 15%, também na relação mensal.