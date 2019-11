Nancy Pelosi diz que gostaria de ver acordo USMCA aprovado neste ano

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta quinta-feira que a conclusão do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) é "iminente" e que gostaria de vê-lo aprovado ainda neste ano no Congresso americano.



"Eu quero que esse seja um modelo para futuros acordos comerciais", disse a democrata, acrescentando que as negociações estão "avançando positivamente".



Também nesta quinta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse em discurso no Comitê Orçamentário da Câmara dos Representantes que a aprovação do USMCA "removeria incertezas" e seria "construtiva" para a economia dos Estados Unidos.



O acordo de livre-comércio já foi assinado pelos governos do México e do Canadá e agora aguarda ratificação do Congresso americano.