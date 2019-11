Presidente da China demonstra preocupação com ameaças terroristas no Brics

Para o presidente da China, Xi Jinping, um dos papeis dos países do Brics é trabalhar para oferecer um ambiente "de plena paz". Em seu discurso, na manhã nesta quarta-feira, ele demonstrou preocupação com ameaças terroristas e conflitos regionais.



"Precisamos permanecer firmes ao nosso compromisso e oferecer desenvolvimento", disse.



Em relação à Organização das Nações Unidas (ONU), Xi, disse que o Brics deve se opor ao hegemonismo. "Defender e praticar o multilateralismo cabe a nós".



Assim como os discursos de quarta-feira, ele voltou a criticar o protecionismo econômico. "Há causas para preocupação como aumento de protecionismo e unilateralismo criam déficit de governança e são fatores de desestabilização da economia digital", disse.



"Globalização econômica está encontrando alguns revezes que até certo ponto revelam falhas e deficiências nos sistema de governança global", afirmou.



Da mesma forma que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Xi também defendeu a ampliação das relações dos países do bloco com outras nações.



O presidente chinês afirmou ainda que a China busca operação mais limpa, aberta e economicamente sustentável na Road and Belt (Rota da Seda).