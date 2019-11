Navarro nega 'rumores' e diz estar otimista sobre chance de acordo EUA-China

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro afirmou nesta quarta-feira que as pessoas não devem prestar atenção a "rumores", ao ser questionado durante entrevista à rede Fox Business sobre reportagem de mais cedo da agência Dow Jones Newswires sobre dificuldades nas negociações comercias com a China. Além disso, Navarro afirmou estar otimista sobre a perspectiva de um acordo bilateral.



"Todos devem parar de ouvir os rumores", recomendou, dizendo que alguém deve ter ganhado dinheiro no mercado com a notícia. Perguntado sobre a possibilidade de a China comprar US$ 50 bilhões em produtos agropecuários americanos como parte do acordo, Navarro disse que as duas partes negociam a portas fechadas, não pela imprensa. "Estamos a caminho de uma fase 1 no acordo comercial, vamos ver" se ela se concretiza, afirmou a autoridade, em linha similar a declarações de mais cedo do presidente americano, Donald Trump.