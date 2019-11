Startup de frete TruckPad levanta aporte

Conhecida como "Uber de cargas", a startup brasileira TruckPad anunciou na terça-feira, 12, que recebeu um investimento da Full Truck Alliance (FTA), plataforma chinesa avaliada em mais de US$ 10 bilhões, que oferece serviços a motoristas de caminhão. O valor do aporte não foi revelado, mas a TruckPad diz que planeja movimentar R$ 2 bilhões em negócios em 2020.



A startup é dona de um aplicativo que conecta caminhoneiros a cargas que precisam ser transportadas. Hoje, há mais de 400 mil motoristas cadastrados na plataforma. Desde sua fundação, em 2014, a empresa já levantou US$ 20 milhões em investimentos. Com os novos recursos, a TruckPad pretende investir na sua expansão e quadruplicar o quadro de funcionários da empresa.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.