De fabricante de cachaça à produção de alimentos saudáveis

São Paulo – Em maio de 2012, a marca Ypióca foi vendida para a Diageo por cerca de R$ 900 milhões (valor daquela época). Apesar de ser um negócio centenário e familiar, os tempos da produção de aguardente não trazem nostalgia a Paulo Telles, CEO do grupo e quinta geração da família Telles. Em entrevista aos Diários Associados, o herdeiro e executivo citou o nome da cachaça que fez a fama e a fortuna da empresa depois de 43 minutos de conversa. Seus planos à frente do negócio são outros, não passam pela volta à produção de aguardente ou outra bebida alcoólica.

Com o dinheiro obtido com a venda da operação de cachaça, a decisão foi investir na expansão negócios do grupo. Hoje, a holding é composta por seis empresas: Agropaulo (agronegócio), Santaelisa (papelão reciclado), Ypetro (distribuição de combustíveis), Naturágua (engarrafamento e distribuição de água), Yplastic (produção de garrafas PET) e iPark Complexo Turístico (parque de lazer).

A aposta nessas áreas dá sinais de que foi acertada. No ano passado, o faturamento da holding chegou a R$ 328,9 milhões e a previsão para este ano é que alcance os R$ 360 milhões. Para 2020 a projeção é de aceleração. Se a estimativa para o ano que vem se confirmar, o Grupo Telles alcançará uma receita de R$ 440 milhões e atingirá depois de oito anos o mesmo volume em caixa que tinha com a Ypióca. Ou seja, depois de embolsar R$ 900 milhões e de desfazer do principal negócio, a holding voltará ao mesmo patamar de faturamento.

Parte do desempenho vem da injeção de recursos feita nos últimos anos. Foram R$ 200 milhões que saíram do próprio caixa do grupo para tornar a produção maior e mais eficiente nas diferentes áreas de atuação. Só a divisão de água mineral contou com uma ampliação, uma nova unidade aberta recentemente e uma planta que será inaugurada em 2020. Dessa divisão de negócios, poderão surgir outros produtos, como sucos, energéticos e águas com sabor.

Outra área de destaque no escopo do grupo é a do agronegócio, que vem avançando em negócios que vão muito além do etanol. A empresa AgroPaulo tem investido em pesquisas na área de soluções orgânicas e defensivos biológicos para serem usados no plantio. Hoje, estão no portfólio, a partir do desenvolvimento interno de pesquisas, fertilizantes, defensivos e óleos essenciais com certificação para uso no cultivo de orgânicos.

Como o grupo tem conseguido aumentar suas vendas mesmo com a baixa atividade econômica do país?

Neste ano, deveremos crescer entre 8% e 10% as vendas. Isso tem a ver com algumas estratégias. Já tem algum tempo que temos investido nas empresas do grupo para o aumento de produtividade, em novas tecnologia, em processos para redução de custos e na expansão. Enquanto o Brasil estava parado, optamos por uma visão de longo prazo. Claro que as dificuldades acontecem, por isso mantemos a atenção, mas temos um plano traçado. Não ficamos reféns da situação do país, seguimos com o plano de expansão. Nos últimos quatro anos, foram cerca de R$ 200 milhões de investimentos. Hoje posso dizer que já estamos com a casa arrumada.

Que tipo de vantagem essa preparação da empresa pode dar?

O grupo pretende continuar a diversificar?

Como surgiu essa divisão de negócio?

Na época da rotação de cultura nos intervalos da cana-de-açúcar, plantávamos milho, soja e sorgo, mas buscávamos alternativas. Assim chegamos no óleo, no defensivo e no fertilizante, que são certificados pelo IBD.

Que atratividade viu na produção voltada à cultura de orgânicos?

Mas isso acontece justamente quando o Brasil tem apostado na liberação de mais agrotóxicos.

A vivência no setor de bebidas ajudou nos outros negócios do grupo?

Ajudou e ainda ajuda. A bebida e o grupo se confundem numa história centenária. E hoje o que somos? Um grupo com a cultura de produção, comercialização e distribuição. Com a Ypióca procuramos ter a inovação com uma das nossas características. Às vezes não é possível inovar, mas nos esforçamos para nos diferenciar.

Você só falou sobre Ypióca agora. Falar de cachaça ainda dá prazer ou aborrece? Depois da cachaça, poderia vir uma outra experiência, por exemplo, com cerveja artesanal ou bebidas funcionais?

Isso tem a ver com a crença dos acionistas ou com a mudança do perfil do consumidor?

A revisão para baixo dos números da economia assuntou?

Para mim não assustou, era a expectativa que eu tinha. Mas sei que para o grande público houve uma frustração. Nem sempre a velocidade com que as coisas acontecem está alinhada com o que se coloca no papel. Conseguimos até agora uma inversão da curva, apesar do crescimento ser pequeno. Mas já é um avanço. Nesse cenário, a Reforma Tributária é fundamental. Nós trabalhando em várias regiões e sofremos muito com as diferentes leis, com a tributação estadual e a municipal. Praticamente é preciso ter um contador em cada estado e isso gera dificuldades na arrecadação. Quando a Reforma Tributária for feita, vai trazer bastante beneficio para a economia. Mas, de uma forma geral, essa e outras reformas, com o a trabalhista e a da Previdência, apesar de serem fundamentais, há outros setores que deveriam ser prioridade para o governo, como educação, saúde e infraestrutura. Enquanto não forem prioridade, a produtividade do Brasil continuará aquém dos países desenvolvidos e emergentes.