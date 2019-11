Crise faz varejo antecipar ações de marketing de Natal

(foto: Divulgação Casa do Empresário de Viçosa)

13:41 - 21/10/2019 Apas: vendas dos supermercados devem aumentar 4,2% na Black Friday e 6% no Natal fim de ano chegou mais cedo “por ser esta a principal campanha do ano e para ajudar os lojistas a impulsionar as vendas, em virtude do momento econômico do país”. A decoração ficará instalada até 5 de janeiro. Além disso, a associação iniciou uma campanha de sorteio de prêmios, que serão distribuídos em dezembro e janeiro. Segundo a entidade, o clima das festas dechegou mais cedo “por ser esta a principal campanha do ano e para ajudar os lojistas a impulsionar as vendas, em virtude do momento econômico do país”. A decoração ficará instalada até 5 de janeiro. Além disso, a associação iniciou uma campanha de sorteio de prêmios, que serão distribuídos em dezembro e janeiro. Para o presidente da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais (FCDL-MG), Frank Sinatra Chaves, “é preciso criar, o quanto antes, uma identificação do consumidor com o espírito natalino”. Segundo o dirigente, antecipar a campanha de Natal é uma “estratégia de educar o consumidor” que deixa as compras para a última hora. Na análise de Chaves, o comerciante que já investe em ações marketing em novembro sai na frente, o que garante melhores chances de vendas. A prévia de uma pesquisa da FDCL-MG, de autoria do economista Vinícius Carlos, indica que pelo menos 9% dos consumidores mineiros das classes A e B deverão comprar os presentes de Natal em novembro. Para o presidente da federação, esse número pode parecer pequeno, mas mostra que pode valer a pena para o lojista “começar a colher os frutos do natal antecipadamente”.

Em Belo Horizonte, os shoppings também estão adiantando as campanhas natalinas. No Minas Shopping, na região Nordeste da capital, um espetáculo teatral de acendimento das luzes de decoração começou a ser apresentado no dia 3 de novembro. Já o Shopping Del Rey, na região da Pampulha, lança as ações de marketing natalinas no próximo sábado.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz

Em meio à crise, o comércio aposta na antecipação das ações de marketing depara atrair o consumidor e garantir as vendas. Os comerciantes de, na, decidiram antecipar o período de campanhas de Natal para o começo de novembro. Na última quarta-feira, a, representante do setor lojista da cidade, inaugurou as luzes e decorações natalinas no centro comercial.