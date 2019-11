Campo de Sépia não tem oferta no megaleilão do pré-sal

Terceira área a ser ofertada no megaleilão da cessão onerosa nesta quarta-feira, 6, o campo de Sépia não recebeu oferta de nenhuma das 12 empresas participantes da concorrência. O bloco tinha bônus de assinatura previamente definido de R$ 22,859 bilhões e porcentual mínimo de excedente em óleo de 27,88%.



Até aqui o leilão do excedente da cessão onerosa acumula um total de R$ 69,96 bilhões em bônus de assinatura, 66% do bônus de assinatura total que seria arrecadado com a venda das quatro áreas (R$ 106 bilhões).



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) licita neste momento o campo de Atapu, o último a ser ofertado no leilão desta quarta-feira.