Governo estima repasse de R$ 400 bi da União a Estados e municípios em 15 anos

O Ministério da Economia estima que as ações para redistribuir recursos entre a União e os entes - o chamado pacto federativo - representaram o repasse de R$ 400 bilhões da União para Estados e municípios em 15 anos. O valor consta da apresentação do Plano Mais Brasil, divulgado nesta terça-feira, 5.



A previsão da Pasta é ainda que as ações previstas na chamada PEC Emergencial - proposta de emenda constitucional que tem ações de ajustes de gastos - liberará R$ 50 bilhões para investimentos em 10 anos.



O governo também prevê que R$ 220 bilhões em recursos parados em fundos sejam liberados para abater os juros da dívida pública, o que está previsto na PEC dos Fundos.