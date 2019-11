Perspectiva é de alta de 40% até 2020

O que já tem sido bom para o mercado de ações pode ficar ainda melhor até o fim do próximo ano. De acordo com reportagem do Valor Invest, um levantamento feito com 14 bancos, corretoras, gestoras e casas de análise mostra que a expectativa média é que o

Ibovespa avance 11,5% em 2019, para 116 mil pontos, e quase 40% de hoje até o fim de 2020, chegando aos 144 mil pontos.





Essas projeções se sustentam na aposta de uma melhora generalizada da economia, com a aprovação da reforma da Previdência, elaboração de reformas política e tributária, além de um cenário de privatizações. “Os juros baixos, mesmo na ausência de crescimento da economia, devem fazer com que a bolsa tenha um desempenho positivo no fim do ano”, diz Igor Lima, gestor da Galt Capital. “Há uma agenda econômica mais clara e novo patamar de taxas de juros”.





O ambiente mais positivo é alimentado também por um discurso sincronizado da equipe econômica do governo. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 será de pelo menos o dobro do resultado deste ano.





De acordo com o ministro, a economia brasileira deverá encerrar o ano corrente com crescimento de pouco menos de 1%, enquanto em 2020 esse número será de 2% ou 2,5%. “É a primeira vez que você tem essa combinação de crescimento com inflação descendo”, afirmou Guedes ao participar de evento em São Paulo. “O crescimento econômico está começando lento, mas, seguramente, já vai ser mais do que o dobro no ano que vem”, destacou Guedes.

