Consumo de energia sobe 0,6% em setembro, para 39.183 GWh

O consumo de energia elétrica subiu 0,6% em setembro, para 39.183 gigawatts-hora (GWh), segundo informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A queda de 2,2% da indústria foi compensada pelas altas de consumo do comércio e serviços, de 3,1%, e das residências, alta de 2,1% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.



Segundo a EPE, o consumo industrial caiu 2,2% no mês, sobretudo em função dos segmentos químico (-15,5%) e extrativo de minerais metálicos (-12,6%). Em 12 meses, a queda nessa classe atingiu 1,2%.



"A demanda industrial de energia elétrica no 3º trimestre de 2019 foi de 41.954 GWh, configurando uma redução de 2,8% frente o mesmo período do ano passado. É o quarto trimestre sucessivo de queda e o terceiro no ano", informou a EPE na sua Resenha Mensal.



O consumo no Comércio e Serviços teve alta de 3,1% no mês, com destaque para as regiões Norte (+8%), Centro-Oeste (+6,8%) e Nordeste (+5,8%). Já o consumo residencial cresceu 2,1%, com resultados mais altos nas regiões Norte (+6,3%) e Centro-Oeste (+13,4%).



No ano, o consumo de eletricidade acumula alta de 1,2%, enquanto o consumo industrial registra queda de 1,2%. A alta do consumo em 2019 está sendo liderada pela classe comercial e de serviços, em alta de 3,1%, seguida do consumo residencial, 2,6% maior do que no mesmo período do ano passado.