Vendas nos shopping centers crescem 8% no acumulado do ano

As vendas nos shopping centers do País subiram 7,2% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo trimestre de 2018. No acumulado do ano até setembro, as vendas aumentaram 8% em comparação com os mesmos meses do ano passado.



Os dados fazem parte de pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O crescimento de 8% nas vendas no acumulado do ano ficou acima do esperado pela entidade, que havia estimado uma alta de 7% das vendas do setor em 2019.



O crescimento das vendas está relacionado à expansão do volume de crédito e à redução da inflação, fatores que contribuíram para aumentar o poder de compra das famílias, de acordo com avaliação da Abrasce. A redução do desemprego, ainda que pequena, também contribuiu para aumentar a capacidade de consumo no País, citou a associação.



A Abrasce lembrou ainda que o mês de setembro contou com um incentivo extra para as vendas com a Semana do Brasil, campanha promocional organizada pelo governo federal. A semana gerou vendas 16,8% maiores do que no mesmo período do ano passado, quando não houve nenhuma data especial. A expectativa da associação é que a Semana do Brasil se repita nos próximos anos, entrando definitivamente no calendário de datas fortes do varejo.



Por fim, o aumento das vendas foi reforçado pela inauguração de sete shopping centers neste ano, que agregaram 151 mil metros quadrados de áreas de lojas ao mercado brasileiro.



Apesar dos números positivos, a associação preferiu adotar uma postura cautelosa e não elevar as projeções para o restante do ano, uma vez que o ritmo de recuperação da economia brasileira como um todo ainda é vagaroso.



O levantamento da Abrasce mostrou ainda que o gasto médio nos shopping centers no terceiro trimestre foi de R$ 96,34, montante 4% maior em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ficou em R$ 92,97.