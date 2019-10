Renova é autuada pela Receita Federal

A Renova Energia foi atuada pela Receita Federal com base na Operação Descarte, questionando apuração de cálculo de impostos "supostamente devidos". A companhia diz que tomou conhecimento do auto de infração e que vai analisar.



A autuação é por não comprovação de despesas, falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada e a não comprovação de custos e despesas operacionais, nos valores de R$ 8.036.715,86 a em IRPJ, R$ 2.893.217,69 em CSLL e R$ 78.387.828,86 em IRRF, incluindo multas e juros.



"A Companhia irá avaliar detalhadamente a fundamentação de referido auto de infração em conjunto com seus assessores legais e, conforme tal análise, apresentará impugnação ao referido auto de infração no prazo regulamentar".