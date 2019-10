Castello Branco: resultado começa a refletir a estratégia de criação de valor

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, comemorou o lucro de R$ 9 bilhões da empresa de julho a setembro, afirmando em Mensagem aos Acionistas que o resultado do terceiro trimestre já começa a refletir estratégia voltada para a criação de valor, com base principalmente no desempenho da produção do pré-sal.



De acordo com o executivo, o pré-sal fez o custo médio de extração do petróleo ser menor do que US$ 10 por barril de óleo equivalente, e o custo caixa de extração no pré-sal alcançou nível recorde "sem precedentes", de US$ 5/BOE.



Ele destacou que o fluxo de caixa operacional atingiu recorde histórico, de R$ 32,8 bilhões, e que a dívida bruta caiu para US$ 90 bilhões, contra US$ 101 bilhões em junho, "que era por acaso igual ao valor da dívida externa atual da Argentina", comparou.



Mesmo assim, Castello Branco concluiu a mensagem afirmando que a Petrobras ainda é uma empresa muito endividada, com custos altos e "numa indústria que se defronta com grandes desafios num cenário global de aceleração de mudanças e crescente interdependência entre diferentes atividades econômicas".