Governo de SP prepara proposta de reforma da Previdência, diz Meirelles

O secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que o governo paulista prepara uma proposta própria de reforma da Previdência, que deve ficar pronta já na próxima semana.



Segundo ele, o projeto será enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo caso a PEC Paralela - que estende a reforma da Previdência para Estados e municípios - não ande no Congresso Nacional.



"São Paulo tem déficit na Previdência, mas tem hoje um orçamento equilibrado. Agora, o Estado não conseguirá deixar de ter déficits se não resolver essa questão das despesas obrigatórias, como a Previdência", afirmou, em painel sobre federalismo fiscal no Congresso Internacional de Direito Constitucional, organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).



Meirelles também defendeu a aprovação de uma reforma tributária, citando o inédito acordo firmado entre as 27 unidades da Federação para apoiarem uma proposta de mudança nos tributos estaduais. "Uma da solução possível é o imposto de valor agregado dual - um de Estados e municípios, e outro federal", completou.