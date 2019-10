Preço médio de imóveis residenciais em BH sobe 0,1% em setembro

(foto: Sérgio Zacchi/Nitro)

O preço nominal médio dos imóveis residenciais cresceuem setembro no país, mostrando uma leve desaceleração na comparação com agosto, quando a alta foi de. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o preço dos imóveis teve aceleração, chegando aem setembro anteem agosto.Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23, pela, cuja pesquisa considera os valores de imóveis vendidos por meio de financiamento bancário em dez capitais.A pesquisa mostrou que nove das dez capitais pesquisadas tiveram alta nos preços médios no mês:), Rio de Janeiro (0,09%), Recife (0,12%), Curitiba (0,36%), São Paulo (0,37%), Salvador (0,48%), Brasília (0,59%), Porto Alegre (0,73%) e Goiânia (0,87%).A única baixa no mês ocorreu em Fortaleza (-0,11%).Em nota, a Abecip relacionou a recuperação dos preços dos imóveis à melhora de alguns indicadores da economia brasileira, como o aumento de financiamentos e a queda nas taxas de juros, além da retomada do nível de emprego."O início do processo de recuperação dos preços dos imóveis residenciais em termos nominais vem associado a essa tendência gradual de retomada do nível de atividades", afirmou a associação. "O aumento da intensidade dessa tendência deve ocorrer na proporção pela qual o aumento da confiança de investidores e consumidores se consolide nos próximos meses, o que segue condicionado à aprovação das reformas estruturais necessárias", completou.