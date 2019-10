Fernando Bezerra: 'Projeto sobre periculosidade será de iniciativa do Senado'

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse nesta quarta-feira que o projeto de lei que regulamentará a questão da periculosidade nas aposentadorias será apresentado no Senado Federal, com expectativa de aprovação na Casa antes da promulgação da reforma da Previdência.



A discussão sobre esse ponto quase travou a votação da reforma em segundo turno no Senado e virou alvo de uma intensa negociação com a bancada do PT. O projeto de lei faz parte desse acordo.



Na próxima terça-feira, segundo Bezerra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, irá ao Senado para se reunir com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e apresentar o Pacto Federativo. Nesta data, disse o líder, o governo formalizará a entrega da "agenda pós-Previdência".om