Texto tem 99% de chance de ser aprovado no plenário como está, diz Tasso

Após aprovação por votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse nesta terça-feira, 22, esperar que a votação do texto em segundo turno pelo plenário da Casa acabe ainda nesta data.



"Acredito que o texto tem 99% de chance de ser aprovado no plenário como está. A discussão sobre Previdência nunca é tranquila, mas esperamos manter a economia fiscal da reforma", afirmou o senador, em referência à estimativa de economia de R$ 800 bilhões em dez anos. "O texto principal deve ser aprovado com facilidade. A discussão será destaque a destaque", completou.



Já o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou estar conversando com líderes governistas para pedir que não sejam apresentadas novas emendas ao texto no plenário. "O quórum do Senado hoje deve ser maior que o da votação em primeiro turno", projetou.



Marinho também disse torcer para que o projeto de reforma dos militares seja aprovado nesta terça na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.



Jereissati disse ainda que lerá o texto da PEC Paralela da Previdência na CCJ na quarta-feira, 23. A presidente da comissão, Simone Tebet (MDB-MS), disse que o texto será votado pelo colegiado em até 15 dias e poderá ser concluído pelo Senado na primeira quinzena de dezembro.