Sindigás: Petrobras aumenta GLP residencial entre 4,8% e 5,3%

O Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que a Petrobras anunciou às distribuidoras aumento do preço do GLP residencial e empresarial a partir de terça (22). O GLP residencial terá aumento entre 4,8% e 5,3% e o GLP empresarial entre 2,9% e 3,2%.



"O preço do GLP empresarial e do GLP residencial está praticamente igual, o que é um bom sinal para o mercado", disse o Sindigás em nota sobre uma antiga reivindicação da indústria.



Segundo os distribuidores de GLP, por se tratar da mesma molécula, não havia sentido para a diferença expressiva de preço entre os dois produtos.