Caixa antecipa calendário do saque imediato do FGTS

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

l alterou nesta segunda-feira (21) o calendário dodopara osdo banco. Agora, todos os que têm direito ao saque depor conta ativa ou inativa poderão sacar em 2019. O calendário anterior previa que os nascidos de julho a dezembro poderiam acessar o dinheiro somente em 2020.

Na última sexta-feira (18), a Caixa liberou o dinheiro para os não correntistas nascidos em janeiro. Apesar da mudança no calendário, a data-limite para sacar o dinheiro do FGTS continua sendo. Depois desse prazo, se o trabalhador não for sacar, o valor volta para a conta do fundo. No total, 62,5 milhões de pessoas não possuem conta na Caixa, que poderão sacar R$ 25 bilhões. A quantia já foi depositada até 9 de outubro para quem possui conta-poupança no banco.

Veja o novo calendário dos saques do FGTS para não correntistas da Caixa

Nascidos em janeiro: a partir de 18/10/19

Nascidos em fevereiro e março: a partir de 25/10/19

Nascidos em abril e maio: a partir de 08/11/2019

Nascidos em junho e julho: a partir de 22/11/2019

Nascidos em agosto: a partir de 29/11/2019

Nascidos em setembro e outubro: a partir de 06/12/2019

Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 18/12/2019

Quem tem a senha do Cartão Cidadão pode sacar qualquer valor até R$ 500 nas casas lotéricas e nos caixas eletrônicos. Os trabalhadores que não têm o Cartão Cidadão poderão sacar até R$ 100 nas lotéricas portando documento de identidade original com foto. Os saques acima desse valor devem ser feitos em uma agência da Caixa, também com um documento de identificação.