Saque do FGTS movimenta agências da Caixa em BH; destinação do dinheiro varia

Agência da Caixa na Rua Tupinambás, no Centro de BH, conviveu com atendimento intenso (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Trabalhadores que não têm conta na Caixa Econômica Federal podem sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do fundo. O cronograma de distribuição acontece de acordo com o calendário de nascimento: de janeiro a dezembro, conforme anúncio da Caixa. As agências de Belo Horizonte ficaram movimentadas no primeiro dia de saque, mas sem maiores transtornos, e a população diverge quanto à utilização do dinheiro adquirido. Começou nesta sexta-feira uma nova etapa da liberação do saque imediato do). Trabalhadores que não têm conta napodem sacar atéde cada conta ativa ou inativa do fundo. O cronograma de distribuição acontece de acordo com o calendário de nascimento: de janeiro a dezembro, conforme anúncio da. As agências deficaram movimentadas no primeiro dia de saque, mas sem maiores transtornos, e a população diverge quanto à utilização do dinheiro adquirido.





Philippe Cainã, de 29 anos, é vendedor de medicamentos e pôde sacar até R$ 212. Ele explicou o fim que dará ao dinheiro: "Vai ser gasto com contas, ainda mais eu que tenho filho com necessidades especiais, alivia bem para eu usar um outro recurso com ele, pois tem plano de saúde dele, medicamentos. Aí dá uma ajudada". , de 29 anos, é vendedor de medicamentos e pôde sacar até. Ele explicou o fim que dará ao dinheiro: "Vai ser gasto com contas, ainda mais eu que tenho filho com necessidades especiais, alivia bem para eu usar um outro recurso com ele, pois tem plano de saúde dele, medicamentos. Aí dá uma ajudada".





Com outro perfil, o administrador Alberto Moreira, de 38 anos, vai tentar investir o montante sacado: “Pretendo investir, fazer algum investimento. Com isso eu vou poupar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, hoje estou empregado, amanhã não sei, não pode estar daqui a um tempo. É melhor dar uma segurada”.





Ver galeria . 22 Fotos Saque do FGTS levou milhares de pessoas às agências da Caixa nesta sexta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press ) Cidiana Helena, de 30 anos, disse sobre a experiência de ir à agência, consultar o quanto o cidadão tem direito e sacar. “É consultar primeiro, a dica que eu dou. Pois aí você sabe quanto pode sacar, o limite, não tem nenhuma dúvida, fica melhor. Eu utilizaria o dinheiro para pagar contas de casa, nada de compras”. Dona de casa,, de 30 anos, disse sobre a experiência de ir à agência, consultar o quanto o cidadão tem direito e sacar. “É consultar primeiro, a dica que eu dou. Pois aí você sabe quanto pode sacar, o limite, não tem nenhuma dúvida, fica melhor. Eu utilizaria o dinheiro para pagar contas de casa, nada de compras”.





A agência da Caixa no Centro de BH ficou movimentada durante toda esta sexta-feira, mas em situação controlada. Superintendente regional da Caixa, Marcelo Bomfim tranquilizou os cidadãos que não puderam ir a uma agência. ”Não precisa de correria, pois o prazo vai até 31 de março de 2020. Todos os trabalhadores terão até essa data para sacar, o esquema do nascimento tenta apenas organizar as coisas”, disse ao Estado de Minas.





“Quem já foi creditado em conta recebeu. Agora, quem não tem conta, deve sacar na sala de auto atendimento e levar CPF e a senha do cartão cidadão. Pode ir em loterias também. Se perder a senha, é só ligar no telefone 0800 726 0207 que libera o cadastramento, pega o cartão cidadão, vai ao local, cadastra a nova senha e saca”, complementou.





O superintendente também deu dicas ao contribuinte. “É importante que tragam a carteira de trabalho, pois, muitas vezes, o CPF da mãe ou do trabalhador está cadastrado em uma base diferente. Aí traz inconstância. Com a carteira ele corrige e saca normalmente. Outra coisa, não confiem em mensagens, a Caixa não manda WhatsApp para ninguém. E nossos funcionários sempre estarão identificados para evitar algum ‘espertinho’, que pode tentar pegar o dinheiro”.





A Caixa estima que 4,1 milhões de pessoas saquem nessa etapa, com injeção de R$ 1,8 bilhão na economia do Brasil.





A Caixa diz que 40% dos 96 milhões de brasileiros com direito ao saque já receberam os valores referentes ao saque imediato. Desse total, 82% movimentaram o dinheiro pelo celular, sem precisar ir a agências. O saque começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa, com crédito automático.





Em um mês, mais de R$ 15 bilhões em crédito em conta foi feito para quase 37 milhões de trabalhadores No total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões na economia. Para 2020, serão mais R$ 12 bilhões.





Atendimento





Os saques de até R$ 500 podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui, apresentando documento de identificação, ou em qualquer outro canal de atendimento.





No caso dos saques de até R$ 100, a orientação da Caixa é de procurar casas lotéricas, com apresentação de documento de identificação original com foto.





As dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS (disponível para os sistemas operacionais Android e iOS), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas. Caso o saque não seja feito até a data limite, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.





Horário especial





Para facilitar o atendimento, a Caixa vai abrir 2.302 agências em horário estendido nesta sexta-feira e nas próximas segunda-feira e terça-feira. As agências que abrem às 8h terão o encerramento do atendimento duas horas depois do horário normal de término.





Já as que abrem às 9h terão atendimento uma hora antes e uma hora depois. Aquelas que abrem às 10h iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às 11h também iniciam o atendimento duas horas antes do horário normal.





A lista das agências com horário especial de atendimento pode ser consultada no site da Caixa.





Essas agências também abrirão neste sábado, das 9h às 15h (de acordo com o horário local), para fazer pagamentos, tirar dúvidas, fazer ajustes de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do cartão cidadão.





A Caixa destaca que o saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou em outras hipóteses previstas em lei. Essa modalidade de saque não significa que houve adesão ao saque aniversário, que é uma nova opção oferecida ao trabalhador, em alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho. Por meio do saque aniversário, o trabalhador poderá retirar parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, de acordo com o mês de aniversário.