BDMG oferece 100 milhões de euros para projetos de energia limpa

IS

Contrato foi assinado nesta segunda-feira, em Luxemburgo, pelo presidente do BDMG, Sérgio Suchodolski (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) assinou nesta segunda-feira, em Luxemburgo, um contrato para captação de 100 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento (BEI). Os recursos serão usados para financiamentos no estado de projetos relacionados à economia sustentável, especialmente voltados para a geração de energia limpa (energia solar fotovoltaica, PCHs, usinas de bioenergia etc) e eficiência energética.

SAIBA MAIS 13:07 - 07/08/2019 BDMG faz parceria em projeto para desenvolver economia regional

18:22 - 18/07/2019 BDMG abre linha de financiamento de R$ 255 milhões para cadeia produtiva do café

06:00 - 05/07/2018 BDMG lucra R$ 60 milhões no primeiro semestre

(BDMG) assinou nesta segunda-feira, emum contrato para captação de 100 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento (). Os recursos serão usados para financiamentos no estado de projetos relacionados à economia sustentável, especialmente voltados para a geração de(energia solar fotovoltaica, PCHs, usinas de bioenergia etc) e eficiência energética.

Poderão pleitear os recursos projetos públicos ou privados com custo máximo de 50 milhões de euros. O prazo para pagamento será enter 10 anos e 13 anos e, de acordo com o presidente da instituição, Sérgio Suchodolski, a estimativa é que sejam aplicadas taxas de juros inferiores àquelas aplicadas no mercado.





“As taxas de juros são negativas na Europa e a gente aproveitou essa janela para captar esses recursos. Vamos chegar ao Brasil em termos muito bons, muito competitivos, e não tem nenhuma garantia do Estado, ou seja, não pressiona o Estado de nenhuma maneira”, afirmou Suchodolski.





Segundo o presidente do BDMG, a expectativa é que o recurso seja disponibilizado para os projetos selecionados em poucas semanas, em fases, podendo chegar a até 20 repasses. As taxas cobradas levarão em conta a análise de crédito de cada cliente. Não há qualquer contrapartida financeira por parte do governo mineiro.





“O BDMG é controlado pelo estado mas é independente, ou seja, nós nunca tivemos nenhum recurso do estado. Essa é uma grande vantagem, contar com um banco como o nosso, que nos permite fazer essa captação da ordem de mais de R$ 450 milhões, que estarão disponíveis para essa área de sustentabilidade”, comentou.





O presidente do BDMG ressaltou ainda que este é o maior volume de recursos negociados na história do BDMG e será fundamntal para o desenvolvimento do setor energético, especialmente no Norte de Minas.





Dados do BDMG apontam que entre janeiro e setembro foram desembolsados R$ 31 milhões para projetos de energia solar fotovoltaica – um dos principais focos da parceria entre a instituição e o BEI. O valor é 142% superior ao liberado no mesmo período de 2018.





Criado em 1958 e sediado em Luxemburgo, o Banco Europeu de Investimento é uma das maiores instituições multilaterais no mundo. Nos últimos cinco anos, concedeu mais de 65 bilhões de euros em financiamentos para energia renovável, eficiência energética e distribuição de energia.