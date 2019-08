BDMG faz parceria em projeto para desenvolver economia regional

Sérgio Gusmão, presidente do BDMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Desenvolvimento sustentável

) e uma instituição ligada aovão mapear asde negócios em alguns territórios do estado para tentar encontrar alternativas que ajudem a criar oportunidades de negócios. A expectativa é que os projetos sejam consolidados ainda neste semestre.A parceria entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a, que é um braço de investimentos no setor privado do Grupo Banco Mundial, foi firmada por meio dade entendimento no dia 11 de julho.De acordo com o BDMG, a análise que será feita dos cenários também vai abranger questões ambientais e sociais. As duas instituições devem ouvir os diversos atores regionais, incluindo instituições do setor público, empresas do setor privado, empresas estatais, associações industriais, fundações, entidades do terceiro setor e outras organizações relevantes.Segundo o presidente do BDMG,, o memorando faz parte da estratégia do banco de intensificar a relação com os organismos multilaterais de fomento e diversificar modelos econômicos. “O memorando que assinamos com a IFC é um passo estratégico no mapeamento de oportunidades de negócios importantes para o Estado e que sejam atraentes para investidores, tendo como norte os pilares de sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico”, afirma.O banco informa que o trabalho será feito com base em uma nova metodologia, a Plataforma de Valor Compartilhado (SVP, na sigla em inglês), desenvolvida pela IFC junto com a ONG Pro Natura Internacional. Trata-se de um método que visa promover o desenvolvimento sustentável de regiões vulneráveis nas quais já existem ou passarão a existir grandes investimentos extrativos ou de infraestrutura.afirmou que a parceria com o BDMG será pra um trabalho inédito no Brasil. “Promover a diversificação da economia de uma região, criando oportunidades para sua população e pensando nos fatores sociais e ambientais, é uma forma inovadora e eficaz de fomentar seu desenvolvimento sustentável de longo prazo. E é importante que tudo isso seja feito com base em um amplo diálogo com stakeholders”, afirma Hector Gomez Ang, Country Head da IFC.Já o, afirma que o projeto poderá se tornar uma referência de transformação em escala para o desenvolvimento do Estado. “Mesmo diante de um cenário econômico complexo, pretendemos formatar projetos concretos e prospectar os recursos necessários para o financiamento das obras e negócios estratégicos para Minas Gerais”, afirmou.