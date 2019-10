Tensão entre China e EUA corta PIB global

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou ao final das reuniões do Fundo desta semana em Washington que houve uma avaliação consensual dos participantes destes eventos de que a redução de incertezas geradas por tensões comerciais podem ajudar a economia mundial.



O Fundo estima que sem a escalada de tarifas entre EUA e China o PIB mundial pode ter a colaboração de 0,2 ponto porcentual em 2020. Ela ressaltou que entre as principais dúvidas sobre o desempenho da economia global estão as disputas comerciais e também o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.



"Em uma parte de reuniões foi tratado como reduzir incertezas globais. Foi discutido também como ações de políticas monetária e fiscal, mais reformas estruturais, podem reforçar o crescimento de cada país", comentou Kristalina.



Para ela, progressos nas discussões comerciais são positivos, mas é preciso ver as disputas nesta área de forma mais ampla, pois a imposição de impostos de importação também trazem incertezas para o setor produtivo e dúvidas para consumidores sobre as perspectivas de expansão das economias de países. "É importante haver também previsibilidade no comércio no futuro", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.