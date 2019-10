Cliente da Gol poderá pagar passagem em lotéricas e agências da Caixa

da companhiajá podem ser compradas por clientes sem conta bancária ou cartão de crédito, em lotéricas e agências da Caixa. O pagamento será feito por meio da plataforma digital SafetyPay Brasil, para compras à vista, em parceria com a Caixa. O serviço já está disponível no site da companhia.Em comunicado, a Gol reforçou que cerca de 60 milhões de brasileiros não possuem conta bancária. "Entendemos que é igualmente necessário oferecer acesso a essa parcela da população, que não possui conta em banco, mas que necessita do transporte aéreo em seu dia a dia", explica Mario Liao, diretor financeiro e de meios de pagamento da Gol.

Para utilizar o novo modelo de, é necessário fazer a reserva dos bilhetes com até quatro dias de antecedência da data do voo, pelos canais de venda da companhia – aplicativo, site ( www.voegol.com.br ) ou lojas VoeGOL, e escolher a opção “Lotérica”.Após a finalização, a quitação do valor deve ser efetuada em até 24 horas corridas em uma das 13 mil casas lotéricas ou das mais de 4,1 mil agências da Caixa, disponíveis em todos os munícipios do país. Ao concluir a operação, o cliente receberá um e-mail ou SMS com a confirmação do voo.