Oi diz que não há nada formal sobre interesse da América Móvil em fazer negócios

Após a América Móvil, controladora da Claro, demonstrar interesse em fazer negócios com a Oi, a operadora brasileira informou que tem monitorado continuamente as opções disponíveis e avaliará todas as alternativas estratégicas que possam fazer sentido para a companhia e seus acionistas, mas que, por enquanto, não há nada formal.



No dia 16 de outubro, em teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, o presidente da América Móvil, Daniel Hajj, afirmou que a empresa está aberta para discutir algo com a Oi. "Nós, como América Móvil, estamos interessados em fazer algo com a Oi no Brasil e estamos abertos a discutir qualquer coisa que seja", declarou.



"Contudo, como já manifestado em resposta anterior, a companhia não pode se manifestar sobre supostas intenções ou opiniões de terceiros", afirmou a operadora brasileira.