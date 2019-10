Posição 'comprada' de estrangeiro em taxa de juro futuro fica acima de 2 milhões

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) pelo quarta dia consecutivo e agora estão acima de 2 milhões. Na quarta-feira, 16, ficaram em 2.299.837 contratos em aberto, de 1.952.852 anteriormente, com um aumento de 346.985. As informações são da B3.



Já os investidores locais aumentaram as posições líquidas vendidas em taxa, que refletem aposta em corte de juro, em 385.548, para 2.935.450 contratos em aberto, de 2.549.902 um dia antes.



Na contraparte, as posições dos bancos aumentaram em 42.855 a posição líquida tomada contratos em aberto para 476.116, de 433.261 anteriormente.