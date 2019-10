BC chinês injeta US$ 28,24 bilhões via linha de crédito de médio prazo

O Banco Central da China, conhecido como PBoC, informou nesta quarta-feira que injetou 200 bilhões de yuans (US$ 28,24 bilhões) no sistema bancário do país por meio de sua linha de crédito de médio prazo.



Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,3%, as mesmas condições da operação anterior.



A injeção veio um dia depois de entrar em vigor uma nova redução de compulsórios bancários que libera 40 bilhões de yuans em liquidez para bancos comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.